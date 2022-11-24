KSK kahroldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kötü bir performans ortaya koyan Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında da istikrarsız bir görüntü çiziyor. Yeşil-kırmızılılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda önceki gün konuk olduğu Reggio Emilia'ya 74-70 yenilerek İzmir'e boynu bükük döndü. İtalyan ekibine ilk çeyreğini önde kapattığı maçta boyun eğen Kaf-Kaf, gruptaki 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Reggio bu galibiyetle 4 puanlı Karşıyaka'yı yakalarken, rakibini ilk maçta 7 sayılık bir farkla yenen İzmir temsilcisi averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

UFUK SARICA'DAN ÖZELEŞTİRİ

Ligde de son üç maçını kaybederek zirve yarışından kopan Pınar Karşıyaka, gruptan çıkmak için aralık ayında lider Telekom Baskets Bonn ve Athens ile iki önemli karşılaşma daha oynayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, "Yaptığımız basit hatalar ve aldığımız 2 teknik faul bizi etkiledi. Alabileceğimiz galibiyeti kolay şekilde verdik. Hatalarımız üzerinde çalışacağız, bunun üzerine konuşacağız. Önümüzde 2 tane maç var, ikisini de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu