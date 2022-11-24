Portekiz sahnede

DÜNYA Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını bugün Gana ile oynayacak. Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak maçta ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı. Grubun diğer maçı ise Education Şehir Stadı'nda TSİ 16.00'da Uruguay ile Güney Kore arasında yapılacak. Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman maçında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3. oldu.

GANA 4. KEZ KATILIYOR

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, Almanya 2006'da 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek veda etti. Gana, Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükseldi, Uruguay'a penaltılarla elendi. Gana, Brezilya 2014'te grupta Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla yenildi, Almanya ile 2-2 berabere kaldı, turnuvaya grup aşamasında veda etti.