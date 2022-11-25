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Haberler Spor Akhisarspor’dan ilginç istatistik

Akhisarspor’dan ilginç istatistik

25.11.2022

Akhisarspor’dan ilginç istatistik
SPOR Toto Üçüncü Lig 3. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren futbol direktörü Theofanis Gekas yönetimindeki Akhisarspor, bu sene ilginç bir istatistiğe imza atıyor. 13. hafta mücadelesinde sahasında lider 68 Aksaray Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Akigolar, 13. maçında 8. beraberliğini elde etti. Yeşil-siyahlıların, aldığı 8 beraberlikten 6'sı da 0-0 sonuçlandı. Sahasında Malatya Arguvan, Beyoğlu Yeniçarşı, Bergamaspor FK ve 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Bursa Yıldırımspor ve Siirt İl Özel İdare'yle golsüz berabere kalan Akhisarspor, Efeler 09 FK'yla (3-3) ile Osmaniye FK'yla da (1-1) yenişemedi. 14 puanla 13. sırada yer alan Akhisarspor, bu hafta Artvin Hopa'ya konuk olacak.
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