İsviçre güzel başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki ilk maçında Kamerun'u 1-0 mağlup etti. Al Janoub Stadı'ndaki maçta İsviçre topa daha çok sahip olma düşüncesiyle oyuna başladı. Kamerun ise hızlı ataklarla etkili olan taraftı. Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekambi ve 14. dakikada Choupo-Moting ile çok net iki fırsattan yararlanamadı. İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Embolo gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. İkinci yarıda maçta tempo çok fazla yükselmedi. İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutarken, Kamerun'a beraberlik için fazla şans tanımadı. İsviçre, Seferovic ile 90+5. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic İsviçre'de, Beşiktaş'ta oynayan Kevin Nkoudou ise Kamerun'da yedekler arasında yer aldı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Abuoubakar da yedek bekleyen isimler arasında bulundu. Seferovic 72, Nkoudou ve Aboubakar 74. dakikada oyuna dahil oldu.

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