Uruguay tatsız

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Güney Kore arasında oynanan H Grubu mücadelesi 0-0 berabere sona erdi. Kontrollü geçen ilk 15 dakikanın ardından uzun toplarla savunmanın arkasına sarkan Uruguay, üç dakika içinde Valverde ve Nunez ile gole çok yaklaştı ama çerçeveyi bulamadı. 34. dakikada sağ kanattan gelen Güney Kore, ceza alanında bomboş durumdaki Ui-Jo Hwang ile yüzde 100'lük pozisyondan yararlanamadı. Temposuz mücadelenin tribünlere de yansıdığı ilk yarının son dakikalarında, Godin sessizliği bozdu. Deneyimli stoper, sağ kanattan gelişen Uruguay atağında, ceza alanına ortalanan topu kafa vuruşuyla kaleyi gönderdi ancak direği aşamadı.

SON DAKİKALARDA DİREĞE TAKILDI

81. dakikada David Nunez'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şuta Edinson Cavani kafayı uzatmakta biraz geç kalınca top yandan auta çıktı. 89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Valverde'nin şutu direğe çarparak auta çıktı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez Uruguay Milli Takımı'nın yedek kulübesinde yer aldı. Uruguay'ın H Grubu 2. maçındaki Rakibi Portekiz olacak. Güney Kore ise Gana ile karşılaşacak.

12 YIL SONRA İLK KEZ YOK

URUGUAY Milli Takımı'yla özdeşleşen Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı. Teknik direktör Diego Alonso, kariyerinde 4. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'e kaleyi emanet etti. 36 yaşındaki Muslera, dünya üçüncüsü oldukları 2010 Güney Afrika'da 7, son 16 turunda elendikleri 2014 Brezilya'da 4, çeyrek final gördükleri 2018 Rusya'da ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu