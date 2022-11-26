İran son nefeste

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran, dün ikinci maçında Galler'i uzatmanın son anlarında bulduğu 2 golle mağlup etti. 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler'e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti. Aradığı boşlukları bulamayan iki takım da ilk yarıda gol bulamadı.

İKİ TAKIM DA DİREKLERİ DÖVDÜ

İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direk gole izin vermedi. 90+8'de Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a 2. golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alanına giren Rezaeian, 90+11'de kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-2.