Senegal şov yaptı

2022 Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Senegal, ev sahibi Katar'ı 3-1 mağlup etti. 4. dakikada Senegal'de Gueye'nin şık vuruşunda top az farkla auta gitti. 18'de İdrissa Gueye korner atışını kullandı, Diedhou'nun kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı. 41'de Diatta ortasını açtı, Khoukhi'nin büyük hatasını affetmeyen Dia topu filelere gönderdi: 0-1. 48'de Jakobs korner atışını kullandı, ön direkte bulunan Diedhou topu kafayla ağlara yolladı: 0-2. 67'de Katar atağında ceza sahasına gönderilen topa Mohammad vurdu, kaleci Mendy bu şutu çıkardı. 78'de Mohammad sağ kanattan ortasını açtı, Muntari topu kafayla filelere gönderdi: 1-2. Bu gol ayrıca Katar'ın Dünya Kupası'nda attığı ilk gol oldu. 84'te topla ceza sahasına giren Ndiaye pasını çıkardı, Dieng yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 1-3. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, organizasyona veda etti. İlk maçında Ekvador'a 2-0 mağlup olan Katar, ikinci maçında da Senegal'e 3-1 yenildi ve ev sahibi olduğu organizasyona ikinci maçta veda etti

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