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Dünya şampiyonuna muhteşem karşılama

Fethiyeli boksör Hasan Kubilay Alcu için tören düzenlendi. Dünya Hafif Ağır sıklet Altın Kemer Boks Şampiyonu olan "Türk Mike Tyson" lakaplı Alcu, coşkuyla karşılandı. Kaymakam Alper Balcı, "Sözünü tuttu" dedi

27.11.2022

Dünya şampiyonuna muhteşem karşılama

Dünya Hafif Ağır sıklet Altın Kemer Boks Şampiyonu olan "Türk Mike Tyson" lakaplı yenilgisiz boksör Hasan Kubilay Alcu'ya Fethiye'de coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

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Alcu, dünya şampiyonluğu boks maçında Azerbaycanlı rakibini yenerek, Dünya Hafif Ağır sıklet Altın Kemer Boks Şampiyonu olmuştu. Azerbaycan'da Türk bayrağını dalgalandıran Alcu, memleketli Fethiye'ye dönüşünde ailesi akrabaları ve sevenleri tarafından omuzlarda karşılandı. Fethiye merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kargı Mahallesi'nde konvoylarla karşılanan boksör Hasan Kubilay Alcu, Fethiye halkını selamlayarak başarısını Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yla paylaştı. Verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Alcu, çok gururlu olduğunu ifade etti.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ise boksör Alcu'ya destek veren herkese teşekkür ederek, Alcu'yu tebrik etti. Balcı, "Sözünü tuttu, altın kemeri Fethiye'ye getirdi. Gurur doluyuz" dedi. Fethiye Belediyesi önünde boksör Kubilay Alcu'yu bando eşliğinde kalabalık bir grupla karşılayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'yi bir kez daha gururlandırdığı için Alcu'ya teşekkür etti.

ERDOĞAN CANKUŞ

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