Merkezefendi’ye KSK freni

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya farklı yenildi, serisini sonlandırdı: 92-76. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada yeşil-kırmızılılardan Kuzminskas 25, Delgado ve yeni transfer Angola Rodas 16'şar sayı üretti. Karşıyaka bu skorla 7 maçta 4'üncü galibiyetini alırken, Merkezefendi 3 maç sonra yenilgiyle tanışıp 3 galibiyette kaldı.

FARK İKİNCİ YARIDA İYİCE AÇILDI

Maça Kuzminskas'ın skorer oyunuyla başlayan Karşıyaka öne geçip farkı 11 sayıya taşıdı. İlk periyot 22-11 sonuçlanırken Kuzminskas, ilk 10 dakikada 11 sayıyla Denizli temsilcisi kadar skor üretti. İkinci periyodun başında Pınar Karşıyaka farkı açmaya çalıştı. Rogkavopoulos ve Harrison'un üst üste üçlükleriyle Merkezefendi farkı 4 sayıya kadar düşürse de McCollum'un üçlüğü farkın kapanmasına izin vermedi. Bu bölümün ardından üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi devre sonunda soyunma odasına 50-36 önde gitti. KSK'nin farkı açmayı sürdürdüğü 3. periyot 72-51 bitti. Son bölümde de rahat bir basketbol sergileyen Karşıyaka, salondan 92-76 galip ayrıldı.