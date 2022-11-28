  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’nun rakibi Manisa

Altınordu’nun rakibi Manisa

Spor Toto 1. Lig’de Ege derbisinde, İzmir ekibi bugün evinde 20.00’de Play-Off mücadelesi veren siyah-beyazlı takım ile karşı karşıya geliyor.

28.11.2022

Altınordu’nun rakibi Manisa
1. Lig'de düşme hattından çıkamayan Altınordu, bugün Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ev sahibi Altınordu, ligde son 4 maçını da kaybederek 12 puanla 16. sırada yer alırken, son iki maçından sadece 1 puan çıkaran rakibi siyahbeyazlılar ise 20 puanla Play- Off hattının dışında kaldı. İki ekip de kazanıp yine çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
İzmir ekibinde Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ali Dere, Emircan Gürlük ve Ali Emre Yanar'ın durumları ise maç saati netlik kazanacak. Konuk Manisa FK'da ise geçen hafta sakatlanan Arnavut stoper Domgjoni, İzmir'de sahaya çıkamayacak, kırmızı kart cezalısı orta saha Stark da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Altınordu Teknik Direktör Ufuk Kahraman ve Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılacaklarını ifade etti. Kritik Maçın bilet fiyatları ise VIP 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar 10 TL olarak belirlendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA