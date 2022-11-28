Altınordu’nun rakibi Manisa

1. Lig'de düşme hattından çıkamayan Altınordu, bugün Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ev sahibi Altınordu, ligde son 4 maçını da kaybederek 12 puanla 16. sırada yer alırken, son iki maçından sadece 1 puan çıkaran rakibi siyahbeyazlılar ise 20 puanla Play- Off hattının dışında kaldı. İki ekip de kazanıp yine çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.



ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

İzmir ekibinde Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ali Dere, Emircan Gürlük ve Ali Emre Yanar'ın durumları ise maç saati netlik kazanacak. Konuk Manisa FK'da ise geçen hafta sakatlanan Arnavut stoper Domgjoni, İzmir'de sahaya çıkamayacak, kırmızı kart cezalısı orta saha Stark da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Altınordu Teknik Direktör Ufuk Kahraman ve Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılacaklarını ifade etti. Kritik Maçın bilet fiyatları ise VIP 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar 10 TL olarak belirlendi.

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