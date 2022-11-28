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Haberler Spor Aslan’da Gomis’e teklif yağıyor

Aslan’da Gomis’e teklif yağıyor

28.11.2022

Aslan’da Gomis’e teklif yağıyor
2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olan ve burada elde ettiği başarılarla Arap taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e yine teklif yağıyor. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geri dönen 37 yaşındaki santrfor, sarıkırmızılı yönetimin izin vermesi durumunda, teklifleri değerlendirmek istiyor. Galatasaray Kurmayları, ara transferde yapılacak takviyelere göre Gomis'in tekrar Suudi Arabistan'a gitme isteğine onay verebilir. Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon attığı 4 önemli golle takımın en skorer isimleri arasında yer aldı. Sezon başında formayı kapan, ancak Icardi'nin gelişiyle kulübeye hapsolan golcü futbolcunun oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.
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