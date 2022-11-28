Belçika’ya Fas çelmesi

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Muhteşem bir performans sergileyen Fas, adeta tarih yazdı. Fas'ın Hakim Ziyech ile 45+2'de bulduğu gol VAR'dan gelen uyarıyla hakem Cesar Ramos tarafından iptal edildi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda Fas hücumda daha etkili oldu. Müsabakanın 73. dakikasında Abdelhamid Sabiri ile 1-0 öne geçen Fas, mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Zakaria Aboukhlal ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı kazandı: 0-2. Belçika, F Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Fas'ın rakibi ise Kanada olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.

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