Buca fırsat tepti

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya Bucaspor 1928 atak başladı. 5'te Erhan rakip ceza alanı içinde geriye çıkardı. Ceza yayının üzerinde Furkan'ın yerden şutunda kaleci Yüksel Egemen topa sahip oldu. 12'de Z.Kömür atağında Emin'in yakın mesafeden şutunda top çerçeveyi bulmadı. 15'te Mehmet Fuat'ın uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı. 38'de İlhan, rakibi Emin'e topsuz alanda yaptığı çok sert hareketin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

Maçın 66. dakikasında Mehmet Fuat'ın ceza alanı içinde arka direğe yerden pasında Cuma'dan önce kaleci Yüksel son anda topa müdahale etti. 73'te Erhan Çelenk'in pasıyla soldan ceza alanına giren Enes, Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 75'te Erhan penaltı atışını gole çevirdi : 0-1. 79'da Emre'nin ara pasında Hakan'ın şutunda kaleci Kıvanç'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1. 90+3'te Mazlum sağ kanattan üç rakibini de çalımlayarak ceza alanına sokuldu. Vuruşunu kaleci Yüksel Egemen son anda kornere çeldi. Karşılaşma da 1-1 sona erdi.



LİDER DÖNDÜ

Bucaspor 1928, 38'de rakibine sert giren İlhan'ın kırmızı kartla atılmasıyla bir kişi eksik kaldığı maçta Erhan ile öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fırtına aynı puanı paylaştığı rakibi Kocaelispor'un da berabere kaldığı haftada dün aldığı beraberlikle zirvede yalnız kalma şansını kaçırdı. Ancak Buca ekibi, 35 puana ulaşırken +4 averaj farkıyla Zonguldak'tan lider dönmesini bildi.

İLHAN KIZARDI

İzmir temsilcisinin sezon başında Denizlispor'dan kadrosuna kattığı İlhan Depe, dünkü mücadelenin 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kart cezalısı Berke'nin yerine ilk 11'de görev yapan tecrübeli futbolcu, yaklaşık 50 dakika takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Bucaspor'da Erhan Çelenk Zonguldak Kömürspor deplasmanında da sahneye çıktı. Tecrübeli kanat oyuncusu dün verdiği kilit paslarla takımının hücum gücüne önemli bir katkı yaparken, attığı penaltı golüyle de 1 puanda pay sahibi oldu. Erhan 16 maçta 11 gole ulaşarak, krallık yarışında da iddiasını ortaya koydu.

DUMLUPINAR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Zonguldak Kömürspor'a konuk oldukları maçta sahaya kadroda yaptığı iki değişiklikle çıktı. Dumlupınar, kart cezalısı Berke Bıyık'ın yerine İlhan Depe'ye görev verirken, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısını kapatan Lokman Gör'ün yerine Onur Özcan'ı maçın 11'ine monte etti.