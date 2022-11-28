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Haberler Spor F.Bahçe’den Azmoun atağı

F.Bahçe’den Azmoun atağı

28.11.2022

F.Bahçe’den Azmoun atağı
FENERBAHÇE'NİN radarına aldığı isimlerden biri olan Sardar Azmoun'un İran-Galler maçı sonrası sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkçe olarak röportaj veren 27 yaşındaki hücum oyuncusu daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Leverkusen'de mutlu olmayan oyuncuyu sarı-lacivertli yönetim listesine aldı. Azmoun'un Leverkusen ile 2027'ye dek kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler önce kiralık olarak şansını deneyecek. Sardar Azmoun, Zenit, Rostov, Bayer Leverkusen'de toplam 288 maçta forma giydi. 105 defa fileleri havalandırırken 46 da asist yaptı. Kariyeri boyunca 47 defa sarı kartla cezalandırıldı, 3 defa oyundan atıldı.
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