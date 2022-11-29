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Haberler Spor Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray’a kötü haber

29.11.2022

Galatasaray’a kötü haber
DÜNYA Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi. Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Başarılı orta sahasının bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, yollarını ayırmak istediği Seferovic için kulübü Benfica ile temasa geçtiği ve geri alın mesajını iletip beklemeye geçtiği öne sürüldü.
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