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Gana çok mutlu

2022 Dünya Kupası H Grubu’nda Gana Salisu ve Kudus’un (2) attığı gollerle mağlup etti. Afrika ekibi gruptaki ilk golünü attı

29.11.2022

Gana çok mutlu
2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile Gana, Education City Stadyum'unda karşılaşırken müsabakada İngiliz hakem Antony Taylor düdük çaldı. 24. dakikada kullanılan duran topta Mohammed Salisu, Gana'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Güney Kore hücumda etkisini gösteremezken, Mohammed Kudus, 34. dakikada attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Asya temsilcisi 2. yarıya ise etkili başladı. 58 ve 61. dakikalarda Cho Kyu-Sung'un golleriyle eşitliği sağlayan Güney Kore'nin sevinci 7 dakika sürdü. Muhammed Kudus, kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak Gana'yı yeniden öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmazken, Afrika temsilcisi ilk 3 puanını aldı. Grubun son maçlarında 2 Aralık Cuma günü 18.00'de Gana- Uruguay, Güney Kore-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
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