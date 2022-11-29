Trabzonspor’dan Hamsik’e çağrı

İÇ transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor, son olarak Abdülkadir Ömür'ün mukavelesini yenilemişti. Şimdi sıra Marek Hamsik'e geldi. Geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde şekilde transfer edilen ve ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği liderlik ve profesyonellik anlayışıyla herkesin sevgilisi olan Hamsik, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içinde liderlik görevini verdiği Hamsik'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde Slovakya Milli Takımı ile jübile maçına çıkmıştı. Trabzonspor Yönetimi, Hamsik'ten gelecek sinyale göre tecrübeli futbolcuya sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

DİĞER