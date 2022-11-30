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Haberler Spor Dembele adım adım Aslan’a

Dembele adım adım Aslan’a

30.11.2022

Dembele adım adım Aslan’a
GALATASARAY forvet transferinde bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Fransa ekibi Olimpik Lyon'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin transferini bitiriyor. Yıldız golcünün sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak baktığı belirtildi. 26 yaşındaki forvetin menajeriyle daha önce İstanbul'da görüşen ve kulübü Lyon'la pazarlık yapmaya hazırlanan Aslan, Fransız yıldızla kurduğu temaslarda da önemli mesafe kat etti. Lyon'la sözleşmesini uzatmayan tecrübeli forvet, sezon sonunda boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'te olduğu gibi Dembele'ye de imza parası vermeyi göze aldı. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 337 maçta 151 gol attı, 46 da asist yaptı.
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