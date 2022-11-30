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Haberler Spor Göztepe-Altay derbisinde korner direğiyle saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan, antrenmana çıkamayacak

Göztepe-Altay derbisinde korner direğiyle saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan, antrenmana çıkamayacak

İzmir'de pazar akşamı oynanan Göztepe-Altay derbisinde saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in takımdaki ilk antrenmanına başındaki ağrılar nedeniyle çıkamayacağı açıklandı.

İHA

30.11.2022, 16:39

Göztepe-Altay derbisinde korner direğiyle saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan, antrenmana çıkamayacak

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle devam ederken, maçın 19. dakikasında Altaylı taraftarların bulunduğu bölümden, Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti. Yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti. Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Yerde kalan Ozan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ozan'ın başında 4 cm'lik bir açılma olmuş ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler sonrasında ertesi gün taburcu edilmişti.

BAŞ AĞRILARI SEBEBİYLE ANTRENMANA ÇIKAMAYACAK
Altay'da 2 günlük aranın ardından bugün gerçekleştirilen antrenmana Ozan Evrim Özenç, başındaki ağrılar nedeniyle katılmayacak. Hafta sonu oynanacak Boluspor maçına ve antrenmanlar için ise sağlık kurulunun vereceği karara göre hareket edilecek.



SALDIRGAN TUTUKLANDI
Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisine korner direğiyle vurarak kafasından yaralayan saldırgan M.N.A. ise soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.

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