Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe- Altay maçında çıkan olayların yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün İzmir'e gelerek yaşananlarla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir görüşme yaptı. Büyükekşi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak elimizdeki bilgi ve raporları tüm ayrıntıları ile değerlendirdikten sonra hem disiplin kurulumuz hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Buradan çıkan neticelere göre tüm stadyumlarda talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz. Durum ve eylem raporlarını güncellemek üzere hareket edeceğiz. Çok hızlı çalışıp sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Özellikle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, ve 3. Lig için de bu kararları şamil hale getireceğiz" dedi.

EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ

"Futbol kardeşliktir" mesajını veren Büyükekşi olaylarla ilgili "Futbol, tüm farklılıkların ortadan kaldırılarak insanları bir araya getiren önemli bir spor dalıdır. Son yaşadığımız olaylar, futbol tarihimize maalesef kara bir leke bırakıyor. Bu tip olaylara sebep olanlara artık bir "Dur" dememiz gerekiyor. Bu olanların hiç kimseye bir faydası yok" derken çıkacak cezalar ile ilgili de "Ne olursa olsun öncelikle yapacağımız işin adaletli olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Maçın yarıda kalması, TFF'nin işi. Diğer saha olayları ise PFDK'nın işi. O da bağımsız bir yargı şu anda. Ona onlar karar verecek. Biz, yarıda kalan maçın ne olacağı ile ilgili en doğru kararı vereceğiz" şeklinde konuştu.

İKİ CAMİA DA SAKİNLEŞMELİ

Amaçlarının iki kulüp camiasının taraftarlarını sakinleştirmek olduğunu belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüp başkanlarımızın verdiği mesajlara çok teşekkür ediyorum. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Bu yüzden ana hedeflerimizden biri, futbolda Fair-Play anlayışını yerleştirmek, dostluk ve kardeşlik duygularını öne çıkarmak. Bir Fair-Play kurulu oluşturduk. Her ay en iyi futbolcuya değil en centilmen oyuncuya ödül veriyoruz. En iyi takıma değil en centilmen takıma ödül veriyoruz. En centilmen teknik direktöre ve en centilmen taraftara hem maddi hem manevi ödül veriyoruz."

"EN AĞIR CEZALARI ALMALILAR"

GÖZTEPE Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar yaşanan olaylar sonrasında ortak ifadelerde bulunarak bu üzücü hadiseleri gerçekleştirilenlerin en ağır cezayı almaları gerektiğini söyledi. Sepil, "Bu olayları gerçekleştirenlerin, hangi taraftan olup olmamaları hiç önemli değil, en ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz de kulüp olarak takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu. Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar da "Bu yapılanlar benim nazarımda hayata kasıttır. Bu kişilerin hangi tarafta olduğunun önemi yok, en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekir. Bunun milat olacağını düşünerek bundan sonraki süreçte tribünlerin daha temiz olacağına inanıyoruz" dedi. Büyükekşi, daha sonra İzmir Ticaret Odası'nda İZVAK koordinasyonunda kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.

BERKE ÖZBAY