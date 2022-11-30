Ronaldo mu, Fernandes mi?

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 yenerek son 16 vizesi alan Portekiz'de ilk golü kimin attığı tartışma konusu oldu. FIFA golü önce Ronaldo'ya yazarken yaklaşık 10 dakika sonra gelen güncelleme ile golün adı Fernandes oldu. Bu gol Ronaldo için ayrı bir önem taşıyordu. Bu gol eğer Ronaldo'ya yazılsaydı, Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo (8 gol), ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını yakalayacaktı. Katar 2022 başlamadan önce Ronaldo, Eusebio'nun Dünya Kupası rekorunu kırmak istediğini de belirtmişti. Tartışmaların gölgesinde farklı bir iddia ortaya atıldı. El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a karşı attığı ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını göstermek için FIFA'ya bir kanıt sunacak. ESPN'in geçtiği habere göre ise Dünya Kupası'nda kullanılan maç topundaki teknoloji, Portekiz'in attığı ilk golde Cristiano Ronaldo'nun topa herhangi bir temasının olmadığını kesin olarak kanıtladı.

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