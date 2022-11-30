Uşakspor’a tesis müjdesi

Uşak'ta bulunan Kalfa Korusu'nda yapımı başlanılan Çocuk Kent Merkezi'nin temel atma programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kente müjdeli bir haber verdi. Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in de katıldığı, 123 bin metrekarelik alana yapılacak olan inşaatın temel atma programında konuşan Bakan Kasapoğlu, Uşaklı vatandaşlara yapılacak yeni stat müjdesi vererek çalışmalara başlandığını söyledi

PROJE AŞAMASINDA

Ülkenin tüm bölgelerinde ve Uşak'ta da hizmet siyasetiyle var olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Uşak ve Uşak'lı hemşehrilerimiz için tüm imkanlarımızla tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü desteği vermeye, elimizi her daim taşın altında tutmaya devam edeceğiz. Nasıl ki tüm illerimizde spora ve gençliğe yatırım yapıyorsak Uşak'ta da stadyum için çalışmalara başladık" diyerek yeni yapılacak stadyumun müjdesini verdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kalfa Korusu mevkiinde inşaa edilecek stat için zemin etüdleri tamamlanırken, proje çalışmalarına da başlanıldı. Hali hazırda yüzme havuzu ve cirit sahasının bulunduğu alana yeni stat, atletizm pisti ve tenis kortları inşaa edilecek. Uşak'ta, Kalfa Korusu'ndaki bölge spor vadisi alanına dönüştürülecek.

ATLI CİRİTİN MERKEZİ

GELENEKSEL sporların önemine vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Uşak'ta geleneksel atlı cirit spor dalında 50'den fazla kulüp var. Atlı Cirit 1. Ligi'nde ise mücadele eden 16 takımın 8 tanesi Uşak'lı. Bu büyük bir gurur tablosu ve tüm şehirlerimiz için önemli bir örnektir. Bizler de bu çabaya karşılık ihtiyaç duyulan altyapıya destek vererek katkı sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz" dedi. Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta yapılan Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Uşak Bir Eylül ACSK ve Genç Bozkuşlular ACSK'ye madalyalarını ve plaketlerini takdim etti.

İHSAN KARATAŞ