Yaralı taraftara Devler Ligi daveti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir'e gelir gelmez ilk olarak Göztepe-Altay maçında yüzüne işaret fişeği isabet etmesi sonucu yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı hastanede ziyaret etti. 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne giden Büyükekşi, Çakır'ın durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli oyuncular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da hazır bulundu.

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, yaralı Mehmet Çakır'ı çok iyi gördüğünü söyledi. Büyükekşi, Çakır'ı İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline davet ederek "Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Biliyorsunuz Haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Ben de finale davet ettim kendisini. O da 'inşallah' dedi. Moral, motivasyonu gayet iyi" ifadelerini kullandı.