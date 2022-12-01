Manisa’da çifte şok

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek Play-Off potasına giren Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık şoku yaşanıyor. Altınordu karşılaşmasında sakatlanan kaptanlardan orta saha oyuncusu Nizamettin Çaışkan ve golcü Adem Büyük'ten kötü haberler geldi. Yapılan kontrollerin ardından Nizamettin'in sahalardan 6 ay, Adem'in ise 4 hafta uzak kalacağı bildirildi.

SAKATLIK KABUSU BİTMİYOR

Bu sezon sakatlıklardan yana kabus yaşayan siyah-beyazlı kulüp, önce Nizamettin'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sakatlanan futbolcumuz Nizamettin'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanmıştır. Ameliyat olacak oyuncumuzun yaklaşık 6 ay sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir" denildi. Ardından Manisa Futbol Kulübü, yine Altınordu karşılaşmasında sakatlanan Adem Büyük'ün sağlık raporunu yayınladı.

Açıklamada, "Sakatlanan futbolcumuz Adem Büyük'ün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık saptanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlılarda önceki hafta da stoper David Domgjoni sakatlanmış, sağ kasık bölgesinde yırtık tespit edilen Arnavut stoperin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

ALTYAPIYA 4 TAKVİYE DAHA

MANİSA Futbol Kulübü Akademisi, Manisalı genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Şehitlerspor'dan 2011 doğumlu orta saha oyuncuları Boran İsmet İrgali ve Enes Üzel, 2011 doğumlu kanat oyuncusu Ömer Erdoğan, 2011 doğumlu forvet oyuncusu Umut Aslan ve 2011 doğumlu kaleci Sefa Yılmaz'ı akademisine dahil eden siyah-beyazlılar, Manisa Yıldızspor'dan 4 genç yetenekle daha sözleşme imzaladı. A Takıma ve Türk futboluna oyuncu kazandırma hedefini sürdüren, daha önce Mehmet Uysal, Yiğit Kerem ve Ayberk Karapo gibi genç yetenekleri A Takıma çıkartan Manisa FK Akademisi'ne, Manisa Yıldızspor'dan 2011 doğumlu kanat oyuncusu Erkut Acır, 2011 doğumlu stoper oyuncusu Göktürk Kılınç, 2012 doğumlu stoper oyuncusu Ayaz Şahin ve 2012 doğumlu forvet oyuncusu Hüseyin Akyol'u da kattı.