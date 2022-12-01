Olaylı derbi için 19 tutuklama kararı

Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ve Altay arasında yapılan derbi maçın tatil edilmesine neden olan olaylar adliyeye yansıdı. Türkiye ve dünyanın gündemine oturan vahşet olayları sonrası yapılan soruşturma sonrası dün sabah itibariyle gözaltına alınan şüpheli sayısı 28'e çıkmıştı. Gözaltına alınan 28 kişi önce adliyeye sevk edilirken şüpheliler arasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olduğu öne sürülen F.E, ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. de yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4'ünü serbest bırakırken, 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi, ardındanda akşam saatlerinde tutuklandı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, M. Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, G. Atacan Aksoy ve E. Karaca tutuklandı. Mahkeme; U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.'nin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

"PİŞMANIM. RASTGELE ATTIM"

OLAYLI derbide Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı ağır yaralayan işaret fişeğini atan Furkan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Polis ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemelerle birlikte işaret fişeklerinin de alındığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

METİN BURMALI