Otizmli çocuklar yararına koştular

ÖZEL İzmir Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda, Otizm Dernekleri Federasyonu, İzmir Koşu Gücü ve içecek sponsoru Hafif Ye işbirliği ile sporcuların ve vatandaşların katılımıyla Otizmli Çocuklar Farkındalık Koşusu düzenlendi. İlk kez düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan koşuya 500'den fazla sporcu ve yüzden fazla otizmli çocuk ve aileleri katıldı.

Konak İskele'de başlayan ve aynı noktada sona eren koşunun startını İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Amoto, Eski Milli Atlet Semra Aksu birlikte yaptı. Ana koşunun ardından otizmli çocuklar için de sembolik bir koşu düzenlendi. 100'den fazla çocuğun katıldığı ve 500 metre devam eden yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

'HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ'

YARIŞI bitiren her çocuk birinci ilan edilerek madalya verildi. İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, "İzmir Valiliği olarak farkındalık oluşturmak adına yapılan her türlü organizasyona her zaman destek veriyoruz. Bu organizasyona imza atan Dr.Selim Amato'ya, Gazi Hastanesi'nin tüm çalışanlarına, tüm sporculara ve halka teşekkür ediyorum" dedi.