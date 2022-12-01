‘Türkiye’nin gurur kaynağı’

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Altınordu Futbol Akademisi'nin yer aldığı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ziyarete başkan Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Talat Papatya, Müslüm Özmen ve Nüket Küçükel Ezberci ile İZVAK Başkanı Ali Erten hazır bulundu. Ziyaretin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu'nun Türkiye için gurur kaynağı bir tesis yaptığını belirterek övgü dolu sözler sarf etti.

"TOMURCUKLAR AÇACAK"

BÜYÜKEKŞİ, "Tesis yapmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında içerisine bir sistemle ve bu amaca uygun futbolcuları seçerek Türkiye'nin dört bir tarafından çiçekler buraya getirilmiş. O çiçekler inşallah yarın hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için. Çünkü burada gördüğümüz zaten bazı oyuncular şu anda U15'te, U14'te, U16'da, U17'de, U18'de, U19'da milli takımlarda forma giyiyorlar. Bu da bizim açımızdan son derece önemli' dedi.