Altay’da 1 numara sancısı

SPOR Toto 1. Lig'de 15. haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe derbisinin yaralarını sarmaya çalışan Altay'da kaleci problemi baş gösterdi. Derbide sarı-kırmızılı bir taraftarın korner direği ile saldırısı sonrası başında 4 cm'lik açık oluşan kaleci Ozan Evrim Özenç'in Boluspor ile pazar günü İzmir'de oynanacak olan maçta forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Derbi sonrası iki günlük iznin ardından başındaki ağrılar nedeniyle iki gündür idmanlara katılamayan Ozan Evrim'in mental olarak da kendini iyi hissetmediği öğrenilirken, durumu maç sabahı belli olacak. İkinci kaleci Eren Karataş'ın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kritik mücadelede Ozan'ın forma giyememesi halinde eldivenler üçüncü kaleci Mustafa Çalışkan'a kalacak.

KALOĞLU KARAR VERECEK

YAZ transfer döneminde profesyonel sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki Mustafa henüz A takımla resmi maça çıkmadı. Mustafa U-19 Ligi'nde son iki sezonda 36 maça çıkmıştı. Sağlık heyeti Ozan'nın durumunu sürekli kontrol ederken, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da kararı etkili olacak.

CEYHUN TAKIMA DÖNÜYOR

ALTAY'DA Altınordu maçında kırmızı kart görerek iki maç ceza alan orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın takıma dönecek olması teselli oldu. Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen yarıda kalan Göztepe derbisinde de esame listesine yazılmayan tecrübeli oyuncu cezasını tamamladı. Ligde pazar günü 5. sırada yer alan güçlü rakibi Bolu'yu ağırlayacak olan Altay'ın orta alanda Ceyhun'un dönmesiyle teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun eli güçlendi. Geçen sezon Süper Lig kadrosunda da yer alan Ceyhun, siyahbeyazlı ekip ile bu sezon yaz döneminde yeniden anlaşırken, on bir soyunduğu 12 maçta 998 dakika oynadı.

ALTAY'DA YÖNETİCİ KEMAHLI İSTİFA ETTİ

ALTAY yönetiminden şok istifa geldi. Sezon başında kongrede aday çıkmadığı için taraftarlar arasından yönetim kuran siyah-beyazlılarda olaylı derbi sonrası yönetici olmadan önceki yıllarda Göztepe ve emniyet güçlerini hedef aldığı sosyal medya paylaşımları yaptığı iddia edilen Deniz Kemahlı istifa etti. Yönetim kurulu, mevcut yönetimde kadın futbol takımı ve amatör şubelerden sorumlu yönetici olan Kemahlı'nın Göztepeli taraftarların ortaya çıkardığı eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef haline gelmişti.