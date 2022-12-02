Fas lider çıktı

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas, bir başka Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın kaptanlığını yaptığı Kanada'yı 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı. 4. dakikada Hakim Ziyech, uzak mesafeden topun dibine girerek takımını öne geçirdi: 0-1.

23'te Fas'ta Achraf Hakimi'nin uzun pasında Kanada savunmasından Kamal Miller'ın kaçırdığı Youssef En Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 40.'ta sol kanatta Achraf Hakimi'den sıyrılan Hataysporlu Sam Adekugbe'nin ortası Fas savunmasında Naif Aguerd'in müdahalesi sonucunda ağlara gitti. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol, skoru belirledi: 1-2.