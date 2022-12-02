  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fas lider çıktı

Fas lider çıktı

Fas, son maçında Kanada’yı mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nda bir üst tura yükseldi

2.12.2022

Fas lider çıktı

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas, bir başka Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın kaptanlığını yaptığı Kanada'yı 2-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı. 4. dakikada Hakim Ziyech, uzak mesafeden topun dibine girerek takımını öne geçirdi: 0-1.

23'te Fas'ta Achraf Hakimi'nin uzun pasında Kanada savunmasından Kamal Miller'ın kaçırdığı Youssef En Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 40.'ta sol kanatta Achraf Hakimi'den sıyrılan Hataysporlu Sam Adekugbe'nin ortası Fas savunmasında Naif Aguerd'in müdahalesi sonucunda ağlara gitti. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol, skoru belirledi: 1-2.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA