Favoriden erken veda

Hırvatistan ile Belçika, Dünya Kupası F Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Belçika'nın kazanmaktan başka çaresinin olmadığı, Hırvatistan'a ise beraberliğin yettiği karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla 'altın jenerasyon'a sahip Belçika grup aşamasında Dünya Kupası'na veda ederken, Hırvatistan ise Fas'ın, Kanada'yı 2-1 devirmesiyle zirveyi kaptırdı, ikinci olarak son 16 bileti aldı. Mücadele hızlı başladı.

18'de Hırvatistan penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonda ofsayt tespit edildi ve hakem Anthony Taylor kararını iptal etti. Karşılıklı ataklara rağmen ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise galibiyete ihtiyaç duyan Belçika baskısı vardı. Şeytanlar oyunu Hırvatistan yarı sahasına yıktı. 60'ta golcü oyuncu Romelu Lukaku direğe takıldı. Maçın son anlarında Belçikalı yıldız boş kaleye golü atamadı. Avrupa ekibi bir türlü aradığı golü bulamazken, mücadele 0-0 sona erdi ve Belçika 3. olarak gruptan çıkamadı.