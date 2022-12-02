Komik ifadeler!

İZMİR'DEKİ olaylı Göztepe- Altay derbisi sonrası nöbetçi mahkemece tutuklanan 19 kişinin ifadelerine Yeni Asır ulaştı. Cezaevine gönderilen zanlıların oldukça ilginç ve komik ifadelerle kendilerini savundukları ortaya çıktı. Göztepeli Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına yol açan işaret fişeğini ateşleyen ve suçunu itiraf eden 18 yaşındaki Furkan Ersanlı, "İşaret fişeği olduğunu bilmiyordum. Meşale olarak düşündüğüm için yakmak istedim, karşı tarafa fırlatma niyetim yoktu" dedi.

Avukatı da Ersanlı'nın alkolün etkisi ile ayağının kaydığını, bir anda işaret fişeğinin Göztepe taraftarlarının olduğu yere gittiğini iddia etti. Tribün lideri Çağdaş Kurt (39) maçtan bir gün önce meşaleleri Serkan Holar'dan aldığını anlatarak, "Gaziemir tesislerinde bu poşeti Egehan'a teslim ettim. İşaret fişeği yoktu. Biz futbolculara moral verme amaçlı meşaleleri aldık" diye konuştu. Tutuklanan Efe Yeşilova (21), "Ben tuvalete girdiğimde poşetler zaten boştu. Ben astım hastasıyım, içeride sis veya meşale kesinlikle kullanmadım. Ağzımı kapatarak köşeye çekildim, sis, torpil ve meşaleleri kutlama amaçlı düşündük" şeklinde konuştu.