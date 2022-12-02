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Mekik’te büyük rest

Kızılcabölükspor Kulüp Başkanı Ersen Kaplan, göreve geldiklerinden bu yana 5 lira bile destek gelmemesine karşın sosyal medyada yapılan eleştirileri hak etmediklerini belirtip, “Kulübü almak isteyen varsa gelsin” dedi

2.12.2022

Mekik’te büyük rest

BAL 9. Grup'ta 4 puanla son sırada yer alan Kızılcabölükspor Sportif A.Ş'de kulüp başkanı Ersen Kaplan, açtı ağzını yumdu gözünü. Kaplan, göreve geldiklerinden bu yana ilçeden 5 lira bile destek gelmemesine karşın sosyal medyada yapılan eleştirileri hak etmediklerini belirterek, tepki gösterdi. Kaplan, göreve gelirken şampiyonluk sözü vermediklerini hatırlatarak, "Ekonomik açıdan lige katılamama durumunda olan Kızılcabölükspor'a sahip çıktık ve liglerin başlamasına kısa bir süre kala hızlı transferlerle sezona başladık. Sahip çıkmayanlar, bizleri linç ediyorlar. Bunları hak etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

OSMAN DURAN'LA GÖRÜŞME
Bugüne kadar ailesinin rızkından kesip takım için her harcaması belgeli 400 bin lira masraf ettiğini belirten kulüp başkanı Ersen Kaplan, "Takımı almak isteyen babayiğit varsa gelsin. Kasap et, koyun can derdinde. Biz ligde tutunma hesapları içindeyiz. Devre arası yapacağımız transferlerle inşallah bunu da başaracağız" dedi. Yaşananlar hakkında Onursal Başkan Osman Duran ile de konuşacağını açıklayan başkan Kaplan, basın toplantısı yapıp gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

SEBAHATTİN ALP

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