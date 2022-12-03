Efeler 09’un konuğu Niğde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09, bugün evinde Niğde Anadolu FK'yı ağırlayacak. Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Hakan Ergin düdük çalacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aydın ekibi, son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligin son sırasındaki rakibini yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen yeşilbeyazlılar, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Aydın temsilcisinde Recep Dalyak kart cezası nedeniyle Niğde Anadolu önünde forma giyemeyecek. Bu sezon iç sahada tek yenilgi alan Efeler 09, 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puanı hanesine yazdırdı.

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