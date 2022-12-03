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Filede Göztepe ve KSK gurbette

Geçen hafta derbide karşılaşan ekiplerden Göztepe Edremit Bld, Karşıyaka ise İstanbul BŞB ile oynuyor.

3.12.2022

Filede Göztepe ve KSK gurbette
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde rakip olan Karşıyaka ve Göztepe yarın deplasmanda terleyecek. Derbiyi 3-1 kaybederek 8 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan Karşıyaka, saat 15.00'te İstanbul BŞB deplasmanında çıkış arayacak. Derbi galibiyetiyle sükse yaparken 8 haftada 7 galibiyetle zirve takibini sürdüren Göztepe ise lider Edremit Bld Altınoluk'a saat 16.00'da koltuğu devralma hedefiyle konuk olacak. 8'de 8 yapan Altınoluk, sarı-kırmızılı ekibin 1 galibiyet önünde yer alıyor. Filede bugün oynanacak günün diğer maçlarının programı ise şöyle: 14.00 Çanakkale Bld.-Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld., 14.00 Sakarya Voleybol-Vakıfbank, 15.30 Çiftlikköy Bld-Muratpaşa Bld., 17.00 Yeşilyurt-Avr Atletik.
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