Filede Göztepe ve KSK gurbette

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde rakip olan Karşıyaka ve Göztepe yarın deplasmanda terleyecek. Derbiyi 3-1 kaybederek 8 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan Karşıyaka, saat 15.00'te İstanbul BŞB deplasmanında çıkış arayacak. Derbi galibiyetiyle sükse yaparken 8 haftada 7 galibiyetle zirve takibini sürdüren Göztepe ise lider Edremit Bld Altınoluk'a saat 16.00'da koltuğu devralma hedefiyle konuk olacak. 8'de 8 yapan Altınoluk, sarı-kırmızılı ekibin 1 galibiyet önünde yer alıyor. Filede bugün oynanacak günün diğer maçlarının programı ise şöyle: 14.00 Çanakkale Bld.-Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld., 14.00 Sakarya Voleybol-Vakıfbank, 15.30 Çiftlikköy Bld-Muratpaşa Bld., 17.00 Yeşilyurt-Avr Atletik.

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