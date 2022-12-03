G.Kore mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz'i 2-1 yenen Güney Kore son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Portekiz, İsviçre ile eşleşirken, G.Kore ise Brezilya ile eşleşti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 5. dakikada öne geçti. Dalot'nun ceza alanına çıkardığı topu Horta tamamladı: 1-0. 27. dakika sol kanattan kullanılan korner atışında, savunmadan seken topu altı pas içinde önünde bulan Younggwon düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.





GOL KONTRADAN GELDİ

74. dakikada Portekiz ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Kangin Lee geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90+1. dakikada kendi yarı alanında buluştuğu topla Portekiz ceza alanı önüne kadar gelen Son'ın üç futbolcu arasından gönderdiği pası Heechan Hwang kalecinin yanından ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydetti: 2-1. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay'ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için tur atladı.