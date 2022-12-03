İzmir’de futbol heyecanı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden iki İzmir temsilcisi bugün birbirinden kritik maçlara çıkacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla liderliğini koruyan Bucaspor 1928, bugün evinde Vanspor FK'yla kozlarını paylaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta İlker Yasin Avcı görev alacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Lokman ve Abdullah ile cezalı İlhan Depe forma giyemeyecek. 3. Lig 1. Grup'ta ise şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka ise yeni teknik patronu Selahaddin Dinçel yönetimindeki ilk maçında 8 puan önündeki lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kritik maçta ağırlayacak.





KSK'DE İKİ EKSİK VAR

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak mücadelede Burak Kaplan düdük çalacak. İzmir ekibinde kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Polat ve sakatlığı süren Kerem Pala görev yapamayacak.