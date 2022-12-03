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Haberler Spor Kızılcabölük’ten ilginç tepki

Kızılcabölük’ten ilginç tepki

Taraftar tepkilerine kızan başkan Ersen Kaplan maçları Denizli’de oynamak için talepte bulunacak.

3.12.2022

Kızılcabölük’ten ilginç tepki
TFF 3. Lig'de 9 yıl mücadele ettikten sonra, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Kızılcabölük Sportif A.Ş. yönetimi ilginç bir karar aldı. 9. Grup'ta 4 puanla ligde tutunma mücadelesi veren Tavas ilçesinin mahalle takımı Kızılcabölük başarısızlık sonrası taraftarların sosyal medyada eleştirilerine hedef olmuştu. Eleştirilerden en büyük payı alan Kızılcabölük Sportif A.Ş Başkanı Ersen Kaplan, destek yerine köstek gördüklerini belirterek bundan böyle kalan maçlarını Kızılcabölük yerine Denizli'de oynamak istediklerini açıkladı.

GÖLGE ETMESİNLER
Ersen Kaplan, "Onur kırıcı, hakarete varan eleştiriler var. Yoruldum artık. Daha iyi yapacak varsa bırakmaya hazırız. Yoksa da gölge etmesinler" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP
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