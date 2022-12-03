Kritik cumartesi

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren ve ateş hattından kurtulmak için çabalayan Ege takımları bugün zorlu maçlara çıkacak. Ligde 22 puanla ilk 7 mücadelesi veren Bodrumspor, bugün Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da Gençlerbirliği ile oynayacak, Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Denizlispor ile golsüz berabere kalarak bu sezon ilk kez Play-Off hattının dışında kalan yeşil-beyazlılar düşme potasındaki Başkent ekibini mağlup edip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Kart cezası nedeniyle Erkan Değişmez, sakatlığı yüzünden Yekta Kurtuluş bugünkü maçta forma giyemeyecek.



YANGIN YERİ

Ateş hattında yer alan Altınordu Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Bandırmaspor'a konuk olacak. Maçta Alper Akarsu düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle Kürşad ve Ahmet Dereli, cezalı Kubilay yok. Ligin dibine demir atan Denizlispor ise bugün deplasmanda Play-Off hattında yer alan Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte Oğuz Yılmaz ve Kevin Mayi sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayacak.



ÜÇÜ DE DÜŞÜŞTE

1. Lig'de mücadele eden üç Ege ekibi Bodrumspor, Altınordu ve Denizlispor son haftalarda düşüşe geçti. Sezon başından bu yana ilk 7 içinde yer alan bir ara liderliğe kadar yükselen Bodrum, son üç maçta galibiyet alamadı ve son Denizli beraberliği ile 8. sıraya kadar geriledi. Altınordu ise sadece 3 kez kazandığı sezonun son 5 maçı da kaybederek 12 puanla 16. sırada düşme potasının en tepesinde konumlandı. Transfer yasağı nedeniyle dar bir kadro ile mücadele eden Denizlispor ise sezonun ilk ve tek galibiyetini aldığı Tuzlaspor maçından sonra son iki maçını da kazanamadı ve 6 puanla dipten kurtulamadı. Ege ekepleri, bugünkü zorlu maçları kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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