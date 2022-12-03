Potada dev maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta tam bir heyecan fırtınası yaşanacak. Özellikle Egeli ekiplerin randevuları dikkat çekerken bugün ilk olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, saat 13.00'te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek. Ligde geçen hafta Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda 92-76 mağlup olan Merkezefendi'nin bu sezon 8 maçta 3 galibiyeti, Beşiktaş'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.



PINAR KSK YARIN EFES'E KONUK

Potada bir büyük mücadele ise yarın Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Karşıyaka, zorlu Anadolu Efes deplasmanında galibiyet alarak kötü günleri atlatıp beyaz bir sayfa açma planları yapıyor. Ligde pazartesi günü ise iki Ege ekibi A.Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor da Petkim'in ev sahipliğinde saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.





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