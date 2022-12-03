Uruguay yıkıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Gana'yı 2-0 mağlup etti. Uruguay, Güney Kore ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha az gol attığı gerekçesiyle ilk 2'ye giremedi ve elendi. İkinci mağlubiyetini yaşayan Gana ise 3 puanla 4. ve son sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. 19. dakikada Gana, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Andre Ayew'in vuruşunda kaleci Rochet, soluna uzanarak topu çeldi. Uruguay, 26. dakikada golü buldu. Suarez'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ati-Zigi'den dönen topu kale çizgisi üzerinde kafa vuruşuyla tamamlayan De Arrascaeta, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1. 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Arrascaeta, farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde 2 takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve Uruguay karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Uruguay ile Gana, Katar 2022'ye veda etti.

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