F.Bahçe’de gündem stoper

FENERBAHÇE'DE kurmaylar teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor dahilinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem stoper takviyesi. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşayan F.Bahçe'nin listesi şekillendi. İstanbul ekibi, Pedro'dan gelecek habere göre yabancı ya da yerli savunmacı takviyesi yapacak. Sarı-lacivertlilerin yabancı tercihi ise CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha. Rusya'dan ayrılmak isteyen yıldız isim de gelmeye sıcak bakıyor. Kanarya, eğer yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşarsa rotasını Kaan Ayhan ya da Samet Akaydın'a çevirecek. Kaan'ın maliyetinin yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin Samet'i ön plana aldığı iddia edildi.

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