G.Saray’da hedef Vinicius

GALATASARAY'DA sezon başında transfer edilen golcü oyuncu Haris Seferovic'in performansından memnun olunmamasından dolayı devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilmeye başlandı. Cimbom, Seferovic'in yerine ise yeni golcü arayışlarını sürdürmeye başladı. Cimbom'da son olarak gündeme gelen isim ise Fulham forması giyen Carlos Vinicius oldu. Basında çıkan iddialara göre; Cim-Bom, Fulham forması giyen Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 2025 yılına kadar Fulham'da sözleşmesi devam eden Carlos Vinicius, geçmiş yıllarda Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco gibi takımlarda forma giydi. Sol ayaklı olan golcü oyuncu bu sezon 9 karşılaşmada görev alırken henüz gol sevinci yaşayamadı. Golcü isim, sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelirken tercihini Fulham'dan yana kullandı.