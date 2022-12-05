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İngiltere zorlanmadı

İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

5.12.2022

İngiltere zorlanmadı
2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İngiltere, Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. İngilizlerin çeyrek finaldeki rakibi, Polonya'yı saf dışı bırakan Fransa oldu. 22. dakikada Maguire'ın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası sağ kanatta topla buluşan Diatta'nın ortasına Dia'nın vuruşu John Stones'a çarpıp Sarr'ın önünde kaldı. Sarr'ın altı pas içinde yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti. 31'de sol kanatta topla buluşan Sarr'ın içeri kat edip ceza sahası içi sol çaprazda Dia'ya pası sonrası Dia'nın çaprazdan yaptığı sert vuruşu Pickford çıkardı.

İLK GOL HENDERSON'DAN GELDİ
38'de Kane'in ara pasına hareketlenen Bellingham'ın içeri çevirdiği topta Jordan Henderson'ın vuruşu ağlara gitti: 1-0. 45+3'te Senegal'de Ciss'in kontrolü iyi olmadı ve topu kazanan Bellingham, rakibinden sıyrılarak sol kanattaki Foden'ı gördü. Foden, tekte topu sağındaki Kane'e bırakırken Kane, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı: 2-0. 57de Foden, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine topu çevirdi ve ceza sahası içindeki Bukayo Saka, İngiltere'nin 3. golünü attı: 3-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve İngiltere, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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