Manisa FK tekledi

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off mücadelesi veren Manisa FK, evinde ağırladığı Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak ilk 7'nin dışında kaldı: 0-0. Maça her iki ekip de atak başladı. 5'te Rashaad topu rakiplerinden kurtararak şutunu çekti.



GOL GELMEDİ

Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 22'de Melih soldan ortalanan topu Olawoyin'in önüne indirdi. Oyuncunun bekletmeden vuruşunda top yerden az farkla auta çıktı. 40'ta ve 51'de Diallo kaleci Metin'i geçemedi. 60'ta Melih sağdan ceza sahası içine sarkarak topu ortaladı. Burak kaleye giden topu kafasıyla kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı. 70'te Batuhan ceza yayı üzerine kadar taşıdığı topu kaleye sert bir şekilde gönderdi. Kaleci Metin topu yumruklarken Diallo da fırsattan yararlanamadı. 90+1'de Eze'nin pasıyla topla buluşan Bekim, çerçeveyi bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.







ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın dün eski takımı Manisa FK'ya rakip oldu. Siyah-beyazlı ekibi 2018-2019 yıllarında 2. Lig'de Play- Off'a taşıyan Taşkın dün bu kez Manisa'ya rakip olarak geldi. Manisaspor'da 2003'te teknik direktör olarak görev yapan Levent Eriş ile o dönem siyah-beyazlı ekipte forma giyen Taner Taşkın teknik adam olarak dün birbirlerine karşı puan savaşı verdi.



■ CÜNEYT HASÇELİK