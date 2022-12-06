Federasyon saldırısıyla ilgili ilk duruşma yapıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili haklarında 285 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme TFF binasında keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tutuklu sanık Cüneyd Uslu savunmasında "Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Bu olay büyük bir talihsizliktir. Mermilerin federasyona isabet ettiğini öğrenince olay yerine geldik, polislerle konuştuk. Ben toplantı olduğunu bilmiyorum. Çok büyük bir tesadüf. Dünyanın hiçbir yerinde 9 milimetre mermi ile 150 metreden nokta atışı yapacak adam yok" ifadelerini kullandı.

285'ER YIL HAPİS İSTENİYOR

TUTUKSUZ sanık Oğuzhan Güneysu "Markete içki almaya gittim. Döndüğümde Cüneyd amca bir hata yaptığını söyledi. Müştekileri tanımam. Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi. Müşteki Hamit Altıntop ise sanıkları tanımadığını ve kimse tarafından tehdit edilmediğini söylerken, şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ve sanık Cüneyd Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelendi. Tutuklu sanık Cüneyd Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.