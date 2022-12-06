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Haberler Spor Halil Akbunar Aslan oluyor

Halil Akbunar Aslan oluyor

6.12.2022

Halil Akbunar Aslan oluyor
OCAK ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Göztepe'de ayrılarak Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar ile anlaştığı öne sürüldü. Cim-Bom'un, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutan yıldız oyuncu ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Galatasaray'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı belirtildi. Taraflar arasında imzaların ocak ayında atılacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu arada Galatasaray bugün saat 20.00'de Villarreal ile hazırlık maçı yapacak.
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