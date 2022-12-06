Pınar Karşıyaka’dan muhteşem zafer

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan dev rakibi Anadolu Efes'i deplasmanda uzun yıllar unutulmayacak bir maçta iki uzatma sonunda 112-111 yenmeyi başardı. NBA maçları gibi toplam 223 sayının atıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma tarihe geçti. Normal süresi 90-90, ilk uzatma bölümü 99-99 biten maçı önceki hafta takıma katılan Angola'nın kritik üçlükleri ve Delgado'nun pota altından son basketiyle kazanan Karşıyaka, büyük mutluluk yaşadı. 3 mağlubiyet aldığı serinin ardından art arda ikinci kez kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Oyuncularıma, takımıma güveniyordum. Çok belirgin hatalar yaptık ama Anadolu Efes'e karşı 50 dakikalık bir oyunu böyle bir skor ile kazanabilmek önemli bir başarı. Bizi çok ivmelendirecek bir galibiyet. Dünyayı fethetmedik. Bizim çarşamba günü de kazanmamız gereken bir Bonn maçı var. Orası için bize büyük moral oldu" diye konuştu.

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