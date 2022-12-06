Vah Akigo vah!

Süper Lig'den 3 yıl içinde 3. Lig'e düşen Akhisarspor, hızla amatör kümeye gidiyor. 2018-2019 sezonunda 7 sene mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden, 2020-2021'de Spor Toto 1. Lig'den düşen, 2021-2022 sezonunda da 2. Lig'e mendil sallayan Akigolar, 3. Lig 3. Grup'ta da bir türlü düşme potasından kurtulamazken, üst üste üçüncü kez düşme korkusu yaşıyor. Sezona idari krizler ve transfer yasağıyla başlayıp ilk haftalarda galip gelemese de kaybetmeyen yeşil-siyahlılarda futbolcular ve yönetim arasında yaşanan son krizlerin ardından sorunlar giderek tırmandı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan, bu periyotta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Akhisarspor, devrenin son 2 haftasına 14 puanla düşme barajında girdi. 15 maçta 2 kez galip gelebilen, 8 maçta berabere kalan, 5 kez daha sahadan puansız ayrılan Akhisarspor, 3 takımın küme düşeceği grupta 14 puanla 16. sırada yer alıyor.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda dört büyüklerin korkulu rüyası olan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle dikkat çeken, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor'un bu durumu yeşil-siyahlı taraftarları kahrediyor. İç saha maçlarında başkan Evren Özbey ve kurmaylarını 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla görevi bırakmaya davet eden taraftarlar, sosyal medyadan ateş püskürüp tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

GENÇLER HİÇ UMUT VERMİYOR

SÜPER Lig'den düştükten sonra yabancı oyuncu borçları nedeniyle transfer yasağı gelen Akhisarspor'un genç kadrosu gelecek adına hiç umut vermiyor. Futbol direktörü Theofanis Gekas yönetimindeki yeşilsiyahlı gençler, 21 yaş ortalamasıyla grubun en genç takımı konumunda. Akhisarspor, tecrübe eksikliğiyle sahada bir türlü istediği sonuçları alamıyor.

KENAN MOLLA