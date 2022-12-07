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Haberler Spor Hırvatistan sınavı Bursa’da oynanacak

Hırvatistan sınavı Bursa’da oynanacak

7.12.2022

Hırvatistan sınavı Bursa’da oynanacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl Mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı. A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılar, 28 Mart 2023 Salı günü gruptaki 2'nci maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da rakiplerimizi izlemeye devam ediyor.
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