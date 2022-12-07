Nazilli’ye ‘Süper’ kanca

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'un gözbebeği Berkay Aydoğmuş, Süper Lig'in devlerini peşine taktı. Süper Lig ve 1. Lig'den birçok scout ekibi ve menajer Somaspor maçında Berkay'ı izledi. Berkay, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşındaki futbolcu, sergilediği futbolla U-19 Milli Takım'a kadar yükselirken, şimdiden transferin gözdesi olacağını gösterdi. Cihan Erdil döneminde formayı kapan ve siyah-beyazlı takımda gol de atan en genç futbolculardan biri olma unvanını kazanan Berkay Aydoğmuş, son olarak Milli formayı da sırtına geçirmişti.

LK 11'E ISINIYOR

Somaspor maçında teknik direktör Mesut Toros'un ilk 11'de şans verdiği Berkay'ı, Süper Lig temsilcileri Beşiktaş, Adana Demirspor, Alanyaspor, 1. Lig ekipleri Samsunspor ile Manisa FK'nın yakın markaja aldığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ